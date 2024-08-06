Service Quotes : Prix en temps réel et graphiques interactifs pour l'analyse technique

Nouveau commentaire
 

Le service Quotes fournit des données actualisées sur les instruments financiers. Surveillez les prix en temps réel pour rester informé des changements sur les marchés mondiaux et prendre des décisions de trading précises. Nous offrons :

  • Des cours en temps réel des devises, des crypto-monnaies, des métaux, des indices et des matières premières.
  • Des graphiques interactifs pour analyser les cours historiques et identifier les tendances pour chaque instrument.
  • Une présentation des taux de change des monnaies les plus courantes pour visualiser le paysage financier global dans différentes régions.
  • Un convertisseur de devises pour une conversion rapide entre différentes devises.


Market Watch

La section Market Watch présente les prix d'achat et de vente de tous les instruments, ainsi que les variations de prix au cours des dernières 24 heures. La Matrice des Prix vous permet de suivre plusieurs paires de devises sur un seul écran, et le convertisseur permet d'effectuer des conversions rapides de devises.


Informations détaillées sur les symboles

Visitez la page de chaque instrument pour obtenir des informations détaillées :

  • Description des symboles, cotations et changements quotidiens en points et en pourcentages.
  • Mini-graphique avec la possibilité de changer de période. Pour obtenir des données graphiques plus détaillées, agrandissez le graphique en plein écran.
  • Les intervalles quotidiens et annuels. L’intervalle quotidien indique le prix le Plus Bas, le Plus Haut, d’Ouverture et le prix Courant. L’intervalle annuel affiche les Plus Haut, Plus Bas, ainsi que les prix de l'année dernière et de l'année en cours.
  • Les statistiques actuelles avec les derniers Prix d'Ouverture, de Clôture, d'Offre (Bid), de Demande (Ask), du Plus Bas et du Plus Haut du marché, avec les volumes.
  • Les changements de prix quotidiens, mensuels, semestriels et annuels.
  • Le Calendrier Economique indiquant les événements importants, passés et à venir, susceptibles d'affecter le symbole.
  • Une sélection d’informations relatives à l'instrument sélectionné.
  • Une sélection de signaux pour trader la paire de devises sélectionnée.


Graphiques interactifs

Surveillez le marché et identifiez les tendances pour prendre des décisions de trading à l'aide de graphiques interactifs. De nombreux objets graphiques et indicateurs sont disponibles pour l'analyse technique. Cliquez sur "Partager" dans le menu supérieur pour partager vos idées de trading avec vos collègues. Vous recevrez un lien direct vers le graphique ou un code HTML à intégrer sur un site web ou dans un blog. Toutes les modifications apportées au tableau seront sauvegardées et le destinataire pourra les ajuster. C'est pratique pour les discussions en équipe ou les démonstrations visuelles.


Widgets

Installez des widgets financiers sur votre site web ou votre blog pour le rendre plus attrayant pour les visiteurs. Les données sont mises à jour en temps réel et aucune publicité n'est affichée. Caractéristiques disponibles :

  • Mini-graphique pour afficher les données des instruments sélectionnés
  • Liste de tickers pour afficher les informations de base de plusieurs symboles
  • Tableau des symboles avec prix d'achat et de vente et mini-graphiques des changements quotidiens
  • Convertisseur de devises
  • Matrice Forex
  • Calendrier Economique


Utilisez la section Quotes pour rester à l'affût des changements du marché. Des informations détaillées sur les instruments financiers et des graphiques interactifs vous aideront à prendre des décisions précises en matière de trading.

Surveillez le marché
Nouveau commentaire