Service Quotes : Prix en temps réel et graphiques interactifs pour l'analyse technique
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le service Quotes fournit des données actualisées sur les instruments financiers. Surveillez les prix en temps réel pour rester informé des changements sur les marchés mondiaux et prendre des décisions de trading précises. Nous offrons :
Market Watch
La section Market Watch présente les prix d'achat et de vente de tous les instruments, ainsi que les variations de prix au cours des dernières 24 heures. La Matrice des Prix vous permet de suivre plusieurs paires de devises sur un seul écran, et le convertisseur permet d'effectuer des conversions rapides de devises.
Informations détaillées sur les symboles
Visitez la page de chaque instrument pour obtenir des informations détaillées :
Graphiques interactifs
Surveillez le marché et identifiez les tendances pour prendre des décisions de trading à l'aide de graphiques interactifs. De nombreux objets graphiques et indicateurs sont disponibles pour l'analyse technique. Cliquez sur "Partager" dans le menu supérieur pour partager vos idées de trading avec vos collègues. Vous recevrez un lien direct vers le graphique ou un code HTML à intégrer sur un site web ou dans un blog. Toutes les modifications apportées au tableau seront sauvegardées et le destinataire pourra les ajuster. C'est pratique pour les discussions en équipe ou les démonstrations visuelles.
Widgets
Installez des widgets financiers sur votre site web ou votre blog pour le rendre plus attrayant pour les visiteurs. Les données sont mises à jour en temps réel et aucune publicité n'est affichée. Caractéristiques disponibles :
Utilisez la section Quotes pour rester à l'affût des changements du marché. Des informations détaillées sur les instruments financiers et des graphiques interactifs vous aideront à prendre des décisions précises en matière de trading.