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信号 / MetaTrader 5 / Gold Challenge 80 to 1000
Bartlomiej Ranis

Gold Challenge 80 to 1000

Bartlomiej Ranis
Bartlomiej Ranis

Bartlomiej Ranis

0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
增长自 2026 23%
BlueberryMarkets-Live02
1:500

信号暂时禁止新订阅

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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
100
盈利交易:
61 (61.00%)
亏损交易:
39 (39.00%)
最好交易:
11.82 USD
最差交易:
-26.76 USD
毛利:
135.86 USD (12 579 pips)
毛利亏损:
-132.79 USD (9 652 pips)
最大连续赢利:
6 (21.78 USD)
最大连续盈利:
22.27 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
26.54%
最大入金加载:
187.01%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
100
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
0.06
长期交易:
57 (57.00%)
短期交易:
43 (43.00%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
2.23 USD
平均损失:
-3.40 USD
最大连续失误:
6 (-16.63 USD)
最大连续亏损:
-34.61 USD (3)
每月增长:
23.49%
算法交易:
3%
结余跌幅:
绝对:
35.39 USD
最大值:
54.64 USD (54.77%)
相对跌幅:
结余:
76.93% (54.64 USD)
净值:
45.31% (7.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.i 97
USWTI 2
SOLUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.i 4
USWTI 0
SOLUSD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.i 3K
USWTI 34
SOLUSD -81
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.82 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +21.78 USD
最大连续亏损: -16.63 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

🚨 EXCLUSIVE CHALLENGE: 10 SLOTS ONLY! 🚨


Don't sit on the sidelines while others claim their spot. Copying will be permanently locked as soon as the 10-investor limit is reached to ensure zero latency, zero slippage, and maximum execution precision.

🔥 THE GOAL: $80 TO $1,000
Designed specifically for investors looking to aggressively scale a small starting deposit. We trade high-probability setups focusing exclusively on XAUUSD (Gold) volatility and liquidity.

🧠 100% MANUAL TRADING
Zero unpredictable EAs, zero dangerous Grid or Martingale strategies. Every position is manually analyzed, timed, and executed with strict market structure discipline.

🛡️ RISK MANAGEMENT

  • Max Daily Drawdown: 25%

  • Hard risk controls implemented to protect equity during volatile news and market shifts.

This is your only chance to get in at the ground floor. Connect your account now before all spots are taken! 🚀


没有评论
2026.08.12 07:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.12 06:37
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.12 04:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2026.08.12 04:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 05:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.09 23:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.09 22:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.08 16:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.08 15:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 21:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 21:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.08.07 21:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 21:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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