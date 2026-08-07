信号暂时禁止新订阅
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
100
盈利交易:
61 (61.00%)
亏损交易:
39 (39.00%)
最好交易:
11.82 USD
最差交易:
-26.76 USD
毛利:
135.86 USD (12 579 pips)
毛利亏损:
-132.79 USD (9 652 pips)
最大连续赢利:
6 (21.78 USD)
最大连续盈利:
22.27 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
26.54%
最大入金加载:
187.01%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
100
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
0.06
长期交易:
57 (57.00%)
短期交易:
43 (43.00%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
2.23 USD
平均损失:
-3.40 USD
最大连续失误:
6 (-16.63 USD)
最大连续亏损:
-34.61 USD (3)
每月增长:
23.49%
算法交易:
3%
结余跌幅:
绝对:
35.39 USD
最大值:
54.64 USD (54.77%)
相对跌幅:
结余:
76.93% (54.64 USD)
净值:
45.31% (7.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|97
|USWTI
|2
|SOLUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.i
|4
|USWTI
|0
|SOLUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.i
|3K
|USWTI
|34
|SOLUSD
|-81
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.82 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +21.78 USD
最大连续亏损: -16.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
🚨 EXCLUSIVE CHALLENGE: 10 SLOTS ONLY! 🚨
Don't sit on the sidelines while others claim their spot. Copying will be permanently locked as soon as the 10-investor limit is reached to ensure zero latency, zero slippage, and maximum execution precision.
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Designed specifically for investors looking to aggressively scale a small starting deposit. We trade high-probability setups focusing exclusively on XAUUSD (Gold) volatility and liquidity.
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Zero unpredictable EAs, zero dangerous Grid or Martingale strategies. Every position is manually analyzed, timed, and executed with strict market structure discipline.
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