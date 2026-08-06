- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
2 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-19.22 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-30.54 USD (3 044 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-5.60
交易活动:
3.96%
最大入金加载:
292.10%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
2 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-15.27 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-15.27 USD
最大连续失误:
2 (-30.44 USD)
最大连续亏损:
-30.44 USD (2)
每月增长:
-93.94%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
30.54 USD
最大值:
30.54 USD (93.94%)
相对跌幅:
结余:
93.94% (30.54 USD)
净值:
77.57% (25.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -30.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.74 × 53
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|5.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|9.18 × 2734
|
FusionMarkets-Live
|10.00 × 4
|
Exness-MT5Real34
|13.40 × 111
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-6
|21.29 × 509
|
BlackBullMarkets-Live
|26.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-94%
0
0
USD
USD
2
USD
USD
1
50%
2
0%
4%
0.00
-15.27
USD
USD
94%
1:500