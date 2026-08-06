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信号 / MetaTrader 5 / Pufferfish
Yi Chao Zhang

Pufferfish

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XAUUSD 2
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XAUUSD -31
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2026.08.10 12:19
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2026.08.10 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.10 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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A large drawdown may occur on the account again
2026.08.10 11:19
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A large drawdown may occur on the account again
2026.08.06 16:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.06 16:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 16:49
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