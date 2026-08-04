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Yi Ding Wang

NQ Intraday

Yi Ding Wang
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62 (61.39%)
最好交易:
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最差交易:
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毛利:
328.21 USD (130 465 pips)
毛利亏损:
-520.43 USD (308 673 pips)
最大连续赢利:
11 (90.75 USD)
最大连续盈利:
90.75 USD (11)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
15.41%
最大入金加载:
80.19%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
49
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
-0.54
长期交易:
43 (42.57%)
短期交易:
58 (57.43%)
利润因子:
0.63
预期回报:
-1.90 USD
平均利润:
8.42 USD
平均损失:
-8.39 USD
最大连续失误:
20 (-215.74 USD)
最大连续亏损:
-215.74 USD (20)
每月增长:
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算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
351.01 USD
最大值:
358.95 USD (70.67%)
相对跌幅:
结余:
70.67% (358.95 USD)
净值:
14.72% (52.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTECm 95
JP225m 4
XAUUSDm 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTECm -242
JP225m 6
XAUUSDm 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTECm -225K
JP225m 3.3K
XAUUSDm 44K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最差交易: -24 USD
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real43 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Intraday Nasdaq (NQ) trading during the European session. Rule-based execution with fixed risk management. No martingale. No grid. No averaging down.

Focus on consistency over high returns.

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2026.08.11 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.11 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.11 07:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 03:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 01:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 14:49
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.04 12:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 12:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 09:47
Share of trading days is too low
2026.08.04 09:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 09:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 08:47
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2026.08.04 08:47
Share of days for 80% of trades is too low
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2026.08.04 07:46
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2026.08.04 07:46
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2026.08.04 07:46
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2026.08.04 06:46
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