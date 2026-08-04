- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
101
盈利交易:
39 (38.61%)
亏损交易:
62 (61.39%)
最好交易:
38.62 USD
最差交易:
-24.14 USD
毛利:
328.21 USD (130 465 pips)
毛利亏损:
-520.43 USD (308 673 pips)
最大连续赢利:
11 (90.75 USD)
最大连续盈利:
90.75 USD (11)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
15.41%
最大入金加载:
80.19%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
49
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
-0.54
长期交易:
43 (42.57%)
短期交易:
58 (57.43%)
利润因子:
0.63
预期回报:
-1.90 USD
平均利润:
8.42 USD
平均损失:
-8.39 USD
最大连续失误:
20 (-215.74 USD)
最大连续亏损:
-215.74 USD (20)
每月增长:
-38.44%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
351.01 USD
最大值:
358.95 USD (70.67%)
相对跌幅:
结余:
70.67% (358.95 USD)
净值:
14.72% (52.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTECm
|95
|JP225m
|4
|XAUUSDm
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTECm
|-242
|JP225m
|6
|XAUUSDm
|44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTECm
|-225K
|JP225m
|3.3K
|XAUUSDm
|44K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.62 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +90.75 USD
最大连续亏损: -215.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real43 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Intraday Nasdaq (NQ) trading during the European session. Rule-based execution with fixed risk management. No martingale. No grid. No averaging down.
Focus on consistency over high returns.
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
-38%
0
0
USD
USD
308
USD
USD
2
1%
101
38%
15%
0.63
-1.90
USD
USD
71%
1:500