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Nattarika Rakpanit

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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -42%
ICMarketsSC-MT5-3
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交易:
36
盈利交易:
29 (80.55%)
亏损交易:
7 (19.44%)
最好交易:
92.00 USD
最差交易:
-126.50 USD
毛利:
263.00 USD (418 pips)
毛利亏损:
-347.50 USD (691 pips)
最大连续赢利:
25 (158.50 USD)
最大连续盈利:
158.50 USD (25)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
23.08%
最大入金加载:
67.84%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.30
长期交易:
23 (63.89%)
短期交易:
13 (36.11%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-2.35 USD
平均利润:
9.07 USD
平均损失:
-49.64 USD
最大连续失误:
4 (-279.00 USD)
最大连续亏损:
-279.00 USD (4)
每月增长:
-42.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
84.50 USD
最大值:
279.00 USD (70.72%)
相对跌幅:
结余:
70.72% (279.00 USD)
净值:
61.65% (213.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XTIUSD 30
XBRUSD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XTIUSD -154
XBRUSD 70
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XTIUSD -319
XBRUSD 46
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
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最好交易: +92.00 USD
最差交易: -127 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +158.50 USD
最大连续亏损: -279.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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没有评论
2026.08.12 23:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 21:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 21:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 20:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 20:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 20:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 20:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 16:49
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 16:49
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.06 10:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.05 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 03:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 02:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 02:45
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.04 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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