- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
36
盈利交易:
29 (80.55%)
亏损交易:
7 (19.44%)
最好交易:
92.00 USD
最差交易:
-126.50 USD
毛利:
263.00 USD (418 pips)
毛利亏损:
-347.50 USD (691 pips)
最大连续赢利:
25 (158.50 USD)
最大连续盈利:
158.50 USD (25)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
23.08%
最大入金加载:
67.84%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.30
长期交易:
23 (63.89%)
短期交易:
13 (36.11%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-2.35 USD
平均利润:
9.07 USD
平均损失:
-49.64 USD
最大连续失误:
4 (-279.00 USD)
最大连续亏损:
-279.00 USD (4)
每月增长:
-42.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
84.50 USD
最大值:
279.00 USD (70.72%)
相对跌幅:
结余:
70.72% (279.00 USD)
净值:
61.65% (213.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|30
|XBRUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XTIUSD
|-154
|XBRUSD
|70
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XTIUSD
|-319
|XBRUSD
|46
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +92.00 USD
最差交易: -127 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +158.50 USD
最大连续亏损: -279.00 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-42%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
0%
36
80%
23%
0.75
-2.35
USD
USD
71%
1:500