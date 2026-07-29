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- 结余
- 净值
- 提取
交易:
199
盈利交易:
175 (87.93%)
亏损交易:
24 (12.06%)
最好交易:
1 931.69 USD
最差交易:
-768.13 USD
毛利:
143 003.36 USD (77 704 712 pips)
毛利亏损:
-10 675.74 USD (10 568 597 pips)
最大连续赢利:
19 (15 452.86 USD)
最大连续盈利:
15 452.86 USD (19)
夏普比率:
1.20
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
53 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
131.77
长期交易:
94 (47.24%)
短期交易:
105 (52.76%)
利润因子:
13.40
预期回报:
664.96 USD
平均利润:
817.16 USD
平均损失:
-444.82 USD
最大连续失误:
2 (-1 004.25 USD)
最大连续亏损:
-1 004.25 USD (2)
每月增长:
0.96%
年度预测:
11.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 004.25 USD (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|199
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.f
|132K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.f
|67M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 931.69 USD
最差交易: -768 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +15 452.86 USD
最大连续亏损: -1 004.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TMFinancials-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Low drawdown, low profits. 1-1.2% average per month. Consistency.
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