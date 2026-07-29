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Shawn Christopher Kim

LowKey Vibes

Shawn Christopher Kim
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可靠性
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增长自 2026 6%
TMFinancials-Server
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交易:
199
盈利交易:
175 (87.93%)
亏损交易:
24 (12.06%)
最好交易:
1 931.69 USD
最差交易:
-768.13 USD
毛利:
143 003.36 USD (77 704 712 pips)
毛利亏损:
-10 675.74 USD (10 568 597 pips)
最大连续赢利:
19 (15 452.86 USD)
最大连续盈利:
15 452.86 USD (19)
夏普比率:
1.20
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
53 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
131.77
长期交易:
94 (47.24%)
短期交易:
105 (52.76%)
利润因子:
13.40
预期回报:
664.96 USD
平均利润:
817.16 USD
平均损失:
-444.82 USD
最大连续失误:
2 (-1 004.25 USD)
最大连续亏损:
-1 004.25 USD (2)
每月增长:
0.96%
年度预测:
11.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 004.25 USD (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.f 199
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.f 132K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.f 67M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 931.69 USD
最差交易: -768 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +15 452.86 USD
最大连续亏损: -1 004.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TMFinancials-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Low drawdown, low profits. 1-1.2% average per month. Consistency.
没有评论
2026.07.29 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 17:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.29 17:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 16:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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