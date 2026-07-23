- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
48
盈利交易:
36 (75.00%)
亏损交易:
12 (25.00%)
最好交易:
168.46 USD
最差交易:
-5.97 USD
毛利:
658.49 USD (247 520 pips)
毛利亏损:
-31.57 USD (3 963 pips)
最大连续赢利:
8 (394.33 USD)
最大连续盈利:
394.33 USD (8)
夏普比率:
0.40
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.58%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
16
平均持有时间:
3 天
采收率:
101.61
长期交易:
33 (68.75%)
短期交易:
15 (31.25%)
利润因子:
20.86
预期回报:
13.06 USD
平均利润:
18.29 USD
平均损失:
-2.63 USD
最大连续失误:
1 (-5.97 USD)
最大连续亏损:
-5.97 USD (1)
每月增长:
1.26%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.18 USD
最大值:
6.17 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (3.61 USD)
净值:
0.66% (334.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|17
|EURUSD
|16
|FRA40.cash
|12
|GER40.cash
|2
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|96
|EURUSD
|101
|FRA40.cash
|94
|GER40.cash
|333
|EURCAD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|3.7K
|EURUSD
|3.5K
|FRA40.cash
|84K
|GER40.cash
|152K
|EURCAD
|239
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +168.46 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +394.33 USD
最大连续亏损: -5.97 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
51K
USD
USD
4
97%
48
75%
100%
20.85
13.06
USD
USD
1%
1:30