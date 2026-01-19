- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
10 (66.66%)
亏损交易:
5 (33.33%)
最好交易:
222.50 USD
最差交易:
-105.80 USD
毛利:
727.69 USD (23 320 pips)
毛利亏损:
-307.91 USD (15 347 pips)
最大连续赢利:
7 (292.64 USD)
最大连续盈利:
435.05 USD (3)
夏普比率:
0.31
交易活动:
92.29%
最大入金加载:
36.27%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
1.99
长期交易:
3 (20.00%)
短期交易:
12 (80.00%)
利润因子:
2.36
预期回报:
27.99 USD
平均利润:
72.77 USD
平均损失:
-61.58 USD
最大连续失误:
3 (-210.81 USD)
最大连续亏损:
-210.81 USD (3)
算法交易:
6%
结余跌幅:
绝对:
210.81 USD
最大值:
210.81 USD (5.27%)
相对跌幅:
结余:
5.27% (210.81 USD)
净值:
1.76% (79.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|420
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +222.50 USD
最差交易: -106 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +292.64 USD
最大连续亏损: -210.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
1
6%
15
66%
92%
2.36
27.99
USD
USD
5%
1:200