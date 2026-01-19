- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
4 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-10.22 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-35.71 USD (415 801 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-1.80
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
166.19%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-1.00
长期交易:
3 (75.00%)
短期交易:
1 (25.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-8.93 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-8.93 USD
最大连续失误:
4 (-35.71 USD)
最大连续亏损:
-35.71 USD (4)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
35.71 USD
最大值:
35.71 USD (96.51%)
相对跌幅:
结余:
96.51% (35.71 USD)
净值:
36.90% (11.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|#BTCUSDr
|3
|USDJPYb
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|#BTCUSDr
|-29
|USDJPYb
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|#BTCUSDr
|-416K
|USDJPYb
|-140
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -35.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论