Wanamran Waemama

Rabbit Capital

Wanamran Waemama
1
0 / 0 USD
增长自 2026 -97%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
4 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-10.22 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-35.71 USD (415 801 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-1.80
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
166.19%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-1.00
长期交易:
3 (75.00%)
短期交易:
1 (25.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-8.93 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-8.93 USD
最大连续失误:
4 (-35.71 USD)
最大连续亏损:
-35.71 USD (4)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
35.71 USD
最大值:
35.71 USD (96.51%)
相对跌幅:
结余:
96.51% (35.71 USD)
净值:
36.90% (11.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
#BTCUSDr 3
USDJPYb 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
#BTCUSDr -29
USDJPYb -7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
#BTCUSDr -416K
USDJPYb -140
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -35.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2026.01.19 18:25
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.19 16:25
Share of trading days is too low
2026.01.19 16:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
