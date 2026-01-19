- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
646
盈利交易:
538 (83.28%)
亏损交易:
108 (16.72%)
最好交易:
667.80 USD
最差交易:
-164.68 USD
毛利:
3 210.20 USD (954 120 pips)
毛利亏损:
-1 741.76 USD (804 706 pips)
最大连续赢利:
31 (46.09 USD)
最大连续盈利:
714.84 USD (12)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.36%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
647
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
2.67
长期交易:
646 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.84
预期回报:
2.27 USD
平均利润:
5.97 USD
平均损失:
-16.13 USD
最大连续失误:
4 (-547.31 USD)
最大连续亏损:
-547.31 USD (4)
每月增长:
40.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
550.24 USD (12.94%)
相对跌幅:
结余:
9.45% (550.24 USD)
净值:
0.41% (21.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|646
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|149K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +667.80 USD
最差交易: -165 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +46.09 USD
最大连续亏损: -547.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
41%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
1
100%
646
83%
100%
1.84
2.27
USD
USD
9%
1:200