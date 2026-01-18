- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
239
盈利交易:
222 (92.88%)
亏损交易:
17 (7.11%)
最好交易:
12.29 USD
最差交易:
-7.58 USD
毛利:
700.50 USD (65 731 pips)
毛利亏损:
-36.46 USD (2 689 pips)
最大连续赢利:
116 (280.08 USD)
最大连续盈利:
420.42 USD (106)
夏普比率:
0.94
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.27%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
108
平均持有时间:
2 天
采收率:
18.21
长期交易:
210 (87.87%)
短期交易:
29 (12.13%)
利润因子:
19.21
预期回报:
2.78 USD
平均利润:
3.16 USD
平均损失:
-2.14 USD
最大连续失误:
17 (-36.46 USD)
最大连续亏损:
-36.46 USD (17)
每月增长:
68.86%
年度预测:
835.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
36.46 USD (5.06%)
相对跌幅:
结余:
5.62% (36.46 USD)
净值:
10.03% (257.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CADJPY
|14
|EURAUD
|14
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|12
|GBPCHF
|11
|GBPAUD
|10
|CHFSGD
|10
|CADCHF
|9
|GBPJPY
|9
|CHFJPY
|8
|EURGBP
|8
|EURSGD
|8
|EURCAD
|8
|GBPCAD
|8
|NZDJPY
|8
|AUDUSD
|8
|NZDUSD
|8
|GBPSGD
|7
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|6
|AUDJPY
|6
|AUDSGD
|6
|NZDCHF
|6
|EURJPY
|5
|USDCHF
|5
|NZDCAD
|5
|SGDJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURNZD
|4
|USDSGD
|2
|GBPNZD
|2
|AUDCAD
|2
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CADJPY
|38
|EURAUD
|26
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|30
|GBPCHF
|36
|GBPAUD
|50
|CHFSGD
|31
|CADCHF
|17
|GBPJPY
|40
|CHFJPY
|46
|EURGBP
|26
|EURSGD
|15
|EURCAD
|22
|GBPCAD
|23
|NZDJPY
|11
|AUDUSD
|15
|NZDUSD
|0
|GBPSGD
|19
|EURCHF
|6
|AUDNZD
|9
|AUDJPY
|17
|AUDSGD
|16
|NZDCHF
|8
|EURJPY
|18
|USDCHF
|20
|NZDCAD
|3
|SGDJPY
|13
|USDJPY
|25
|EURNZD
|17
|USDSGD
|2
|GBPNZD
|15
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CADJPY
|4.3K
|EURAUD
|3.4K
|GBPUSD
|3K
|EURUSD
|2.6K
|GBPCHF
|2.1K
|GBPAUD
|5.3K
|CHFSGD
|3.8K
|CADCHF
|1.2K
|GBPJPY
|4.9K
|CHFJPY
|3.8K
|EURGBP
|1K
|EURSGD
|1.7K
|EURCAD
|2K
|GBPCAD
|3K
|NZDJPY
|1.3K
|AUDUSD
|1.4K
|NZDUSD
|510
|GBPSGD
|2.1K
|EURCHF
|409
|AUDNZD
|1.5K
|AUDJPY
|2.1K
|AUDSGD
|1.4K
|NZDCHF
|606
|EURJPY
|1.3K
|USDCHF
|1K
|NZDCAD
|475
|SGDJPY
|1.4K
|USDJPY
|1.7K
|EURNZD
|1.6K
|USDSGD
|296
|GBPNZD
|1.3K
|AUDCAD
|419
|USDCAD
|219
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.29 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 106
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +280.08 USD
最大连续亏损: -36.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 3
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.15 × 20
|
ICMarketsSC-Live02
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live05
|0.48 × 31
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 960
|
ICMarketsSC-Live25
|1.05 × 1131
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|1.39 × 364
|
ICMarketsSC-Live14
|1.50 × 466
|
Exness-Real17
|1.51 × 71
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
179%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
26
100%
239
92%
100%
19.21
2.78
USD
USD
10%
1:500