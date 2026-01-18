- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
26
盈利交易:
17 (65.38%)
亏损交易:
9 (34.62%)
最好交易:
37.32 AUD
最差交易:
-13.00 AUD
毛利:
236.68 AUD (505 pips)
毛利亏损:
-26.41 AUD (70 pips)
最大连续赢利:
7 (125.97 AUD)
最大连续盈利:
125.97 AUD (7)
夏普比率:
0.69
交易活动:
95.98%
最大入金加载:
16.22%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
16.17
长期交易:
12 (46.15%)
短期交易:
14 (53.85%)
利润因子:
8.96
预期回报:
8.09 AUD
平均利润:
13.92 AUD
平均损失:
-2.93 AUD
最大连续失误:
3 (-8.41 AUD)
最大连续亏损:
-13.00 AUD (1)
每月增长:
4.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.06 AUD
最大值:
13.00 AUD (0.27%)
相对跌幅:
结余:
0.27% (13.00 AUD)
净值:
12.34% (605.92 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUDp
|7
|USDCADp
|7
|USDCHFp
|6
|AUDNZDp
|3
|UK100
|1
|EURGBPp
|1
|AUDUSDp
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUDp
|60
|USDCADp
|36
|USDCHFp
|43
|AUDNZDp
|6
|UK100
|0
|EURGBPp
|2
|AUDUSDp
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUDp
|213
|USDCADp
|125
|USDCHFp
|95
|AUDNZDp
|29
|UK100
|-31
|EURGBPp
|9
|AUDUSDp
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.32 AUD
最差交易: -13 AUD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +125.97 AUD
最大连续亏损: -8.41 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
4%
0
0
USD
USD
4.9K
AUD
AUD
1
0%
26
65%
96%
8.96
8.09
AUD
AUD
12%
1:500