- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
6 (33.33%)
亏损交易:
12 (66.67%)
最好交易:
11.75 ZAR
最差交易:
-35.58 ZAR
毛利:
39.86 ZAR (114 592 pips)
毛利亏损:
-253.97 ZAR (898 pips)
最大连续赢利:
5 (39.86 ZAR)
最大连续盈利:
39.86 ZAR (5)
夏普比率:
0.12
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
226 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-1.03
长期交易:
6 (33.33%)
短期交易:
12 (66.67%)
利润因子:
0.16
预期回报:
-11.90 ZAR
平均利润:
6.64 ZAR
平均损失:
-21.16 ZAR
最大连续失误:
6 (-68.64 ZAR)
最大连续亏损:
-131.47 ZAR (5)
每月增长:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
208.31 ZAR
最大值:
208.31 ZAR (520.78%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 ZAR)
净值:
0.00% (0.00 ZAR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|USOil
|6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-12
|USOil
|-9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-286
|USOil
|-443
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.75 ZAR
最差交易: -36 ZAR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +39.86 ZAR
最大连续亏损: -68.64 ZAR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RCGMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This signal priovides automated tradind reccommendations based on a trend following strategy optimized for the EUR/USD pair on H1 timeframe.
