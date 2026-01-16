- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
30
盈利交易:
18 (60.00%)
亏损交易:
12 (40.00%)
最好交易:
34.16 USD
最差交易:
-38.25 USD
毛利:
244.86 USD (13 693 pips)
毛利亏损:
-122.07 USD (12 163 pips)
最大连续赢利:
4 (51.38 USD)
最大连续盈利:
51.38 USD (4)
夏普比率:
0.27
交易活动:
75.26%
最大入金加载:
24.28%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
30
平均持有时间:
40 分钟
采收率:
3.21
长期交易:
6 (20.00%)
短期交易:
24 (80.00%)
利润因子:
2.01
预期回报:
4.09 USD
平均利润:
13.60 USD
平均损失:
-10.17 USD
最大连续失误:
3 (-10.84 USD)
最大连续亏损:
-38.25 USD (1)
每月增长:
30.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
16.60 USD
最大值:
38.25 USD (8.38%)
相对跌幅:
结余:
8.38% (38.25 USD)
净值:
22.31% (101.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.16 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +51.38 USD
最大连续亏损: -10.84 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
31%
0
0
USD
USD
523
USD
USD
1
100%
30
60%
75%
2.00
4.09
USD
USD
22%
1:500