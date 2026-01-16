- 成长
交易:
311
盈利交易:
172 (55.30%)
亏损交易:
139 (44.69%)
最好交易:
9 110.40 USD
最差交易:
-9 043.20 USD
毛利:
67 662.30 USD (71 792 pips)
毛利亏损:
-80 436.40 USD (83 955 pips)
最大连续赢利:
18 (1 622.60 USD)
最大连续盈利:
9 110.40 USD (1)
夏普比率:
0.01
交易活动:
19.53%
最大入金加载:
43.30%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
38
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
-0.55
长期交易:
169 (54.34%)
短期交易:
142 (45.66%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-41.07 USD
平均利润:
393.39 USD
平均损失:
-578.68 USD
最大连续失误:
5 (-8 223.60 USD)
最大连续亏损:
-15 624.00 USD (4)
每月增长:
-35.17%
算法交易:
33%
结余跌幅:
绝对:
17 691.40 USD
最大值:
23 080.80 USD (65.22%)
相对跌幅:
结余:
58.39% (23 000.80 USD)
净值:
18.32% (3 315.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|311
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9 110.40 USD
最差交易: -9 043 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 622.60 USD
最大连续亏损: -8 223.60 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-37%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
9
33%
311
55%
20%
0.84
-41.07
USD
USD
58%
1:100