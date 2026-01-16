信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Hand of Midas
Handyka Yudha

Hand of Midas

Handyka Yudha
0条评论
1
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
1 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-10.10 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-10.10 USD (5 048 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-10.10 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-10.10 USD
最大连续失误:
1 (-10.10 USD)
最大连续亏损:
-10.10 USD (1)
每月增长:
-10.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
10.10 USD
最大值:
10.10 USD (10.10%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm -10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm -5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -10.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Hand of Midas
没有评论
2026.01.16 09:54
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.16 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 09:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册