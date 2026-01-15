- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
25 (78.12%)
亏损交易:
7 (21.88%)
最好交易:
8.13 USD
最差交易:
-5.49 USD
毛利:
51.37 USD (5 123 pips)
毛利亏损:
-21.18 USD (2 112 pips)
最大连续赢利:
6 (5.63 USD)
最大连续盈利:
8.77 USD (2)
夏普比率:
0.33
交易活动:
51.34%
最大入金加载:
35.93%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
50 分钟
采收率:
5.50
长期交易:
32 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.43
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
2.05 USD
平均损失:
-3.03 USD
最大连续失误:
1 (-5.49 USD)
最大连续亏损:
-5.49 USD (1)
每月增长:
30.19%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.54 USD
最大值:
5.49 USD (5.44%)
相对跌幅:
结余:
5.44% (5.49 USD)
净值:
41.91% (47.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.13 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.63 USD
最大连续亏损: -5.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
Min. : USD$100
(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
30%
0
0
USD
USD
130
USD
USD
1
100%
32
78%
51%
2.42
0.94
USD
USD
42%
1:500