信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Mtchew
Jerry Unamba

Mtchew

Jerry Unamba
0条评论
1
0 / 0 USD
增长自 2026 67%
FBS-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
4 (50.00%)
亏损交易:
4 (50.00%)
最好交易:
7.41 USD
最差交易:
-1.50 USD
毛利:
12.68 USD (1 740 pips)
毛利亏损:
-4.27 USD (537 pips)
最大连续赢利:
2 (7.42 USD)
最大连续盈利:
7.42 USD (2)
夏普比率:
0.39
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
20 小时
采收率:
2.82
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
2.97
预期回报:
1.05 USD
平均利润:
3.17 USD
平均损失:
-1.07 USD
最大连续失误:
3 (-2.98 USD)
最大连续亏损:
-2.98 USD (3)
每月增长:
66.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.98 USD
最大值:
2.98 USD (23.65%)
相对跌幅:
结余:
23.65% (2.98 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 2
USDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 7
USDJPY -1
NZDUSD -1
EURUSD -2
GBPUSD 3
USDCHF 3
AUDJPY -1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 1.3K
USDJPY -98
NZDUSD -85
EURUSD -150
GBPUSD 258
USDCHF 224
AUDJPY -204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.41 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +7.42 USD
最大连续亏损: -2.98 USD

没有评论
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 14:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
