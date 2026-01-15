信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MunScalp
Daniel Munafo

MunScalp

Daniel Munafo
0条评论
9
0 / 0 USD
增长自 2025 -99%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
7
盈利交易:
4 (57.14%)
亏损交易:
3 (42.86%)
最好交易:
0.53 USD
最差交易:
-9.61 USD
毛利:
0.72 USD (1 959 pips)
毛利亏损:
-14.36 USD (47 984 pips)
最大连续赢利:
1 (0.53 USD)
最大连续盈利:
0.53 USD (1)
夏普比率:
-0.40
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
146 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
33 分钟
采收率:
-0.99
长期交易:
3 (42.86%)
短期交易:
4 (57.14%)
利润因子:
0.05
预期回报:
-1.95 USD
平均利润:
0.18 USD
平均损失:
-4.79 USD
最大连续失误:
1 (-9.61 USD)
最大连续亏损:
-9.61 USD (1)
每月增长:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13.69 USD
最大值:
13.74 USD (272.08%)
相对跌幅:
结余:
98.93% (13.74 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 4
NAS100ft 1
XAUUSD+ 1
SOLUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -5
NAS100ft 1
XAUUSD+ -10
SOLUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -46K
NAS100ft 529
XAUUSD+ -956
SOLUSD 53
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.53 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +0.53 USD
最大连续亏损: -9.61 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
PUPrime-Live
0.00 × 2
2026.01.16 09:54
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 17:47
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 7.89% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 145 days
