交易:
7
盈利交易:
4 (57.14%)
亏损交易:
3 (42.86%)
最好交易:
0.53 USD
最差交易:
-9.61 USD
毛利:
0.72 USD (1 959 pips)
毛利亏损:
-14.36 USD (47 984 pips)
最大连续赢利:
1 (0.53 USD)
最大连续盈利:
0.53 USD (1)
夏普比率:
-0.40
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
146 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
33 分钟
采收率:
-0.99
长期交易:
3 (42.86%)
短期交易:
4 (57.14%)
利润因子:
0.05
预期回报:
-1.95 USD
平均利润:
0.18 USD
平均损失:
-4.79 USD
最大连续失误:
1 (-9.61 USD)
最大连续亏损:
-9.61 USD (1)
每月增长:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13.69 USD
最大值:
13.74 USD (272.08%)
相对跌幅:
结余:
98.93% (13.74 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|1
|SOLUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-5
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|-10
|SOLUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-46K
|NAS100ft
|529
|XAUUSD+
|-956
|SOLUSD
|53
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.53 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +0.53 USD
最大连续亏损: -9.61 USD
