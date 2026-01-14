- 成长
交易:
5
盈利交易:
5 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
163.43 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
214.42 USD (2 177 pips)
毛利亏损:
-0.90 USD
最大连续赢利:
5 (214.42 USD)
最大连续盈利:
214.42 USD (5)
夏普比率:
0.70
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.16%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
237.24
长期交易:
3 (60.00%)
短期交易:
2 (40.00%)
利润因子:
238.24
预期回报:
42.88 USD
平均利润:
42.88 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
21.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.90 USD (0.18%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ADAUSD
|3
|USDJPY+
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ADAUSD
|3
|USDJPY+
|210
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ADAUSD
|123
|USDJPY+
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
最好交易: +163.43 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +214.42 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
SD-Pivot - Mean Reversion
Automated Mean Reversion strategy targeting price pullbacks to the 200 Moving Average.
-
Entry: Uses Standard Deviation bands to identify Overbought/Oversold zones relative to the MA.
-
Management: Features a Smart Recovery Grid and Hedging mechanism to handle volatility.
-
Exit: Dynamic Snowball Trailing for maximizing profit runs.
