Jinarto

London Liquidity Sniper

Jinarto
0条评论
1
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.42 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
2.42 USD (245 pips)
毛利亏损:
-0.03 USD
最大连续赢利:
1 (2.42 USD)
最大连续盈利:
2.42 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
79.67
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
80.67
预期回报:
2.42 USD
平均利润:
2.42 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
0.03 USD (0.30%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.42 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +2.42 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 976
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
London Liquidity Sniper 是一个针对 XAUUSD（黄金） 的自动化交易信号，专为高流动性时段的快速执行而设计，采用严格的算法规则运行。

所有交易均由程序自动开仓与管理（无人工/主观操作），使用 网格（Grid） 逻辑，并采用 固定 0.01 手 的下单方式，追求更一致的执行体验。

  • 品种： XAUUSD（黄金）

  • 执行环境： Tickmill + 伦敦 VPS（低延迟）

  • 手数： 0.01 手（固定）

  • 杠杆： 1:500

  • 风格： 网格 / 多次分批管理

建议资金（按风险等级）：

  • 最低（高风险）：$10

  • 中等：$30

  • 更稳健 / 回撤更平滑：$300

风险提示： 网格策略在行情波动或单边趋势中可能出现较大回撤，需要充足的保证金与风险承受能力。实际表现会因市场环境与订阅者设置而不同。

如需参数建议或风险说明，请通过 MQL5 私信联系开发者。


没有评论
2026.01.14 14:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
