- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.42 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
2.42 USD (245 pips)
毛利亏损:
-0.03 USD
最大连续赢利:
1 (2.42 USD)
最大连续盈利:
2.42 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
79.67
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
80.67
预期回报:
2.42 USD
平均利润:
2.42 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
0.03 USD (0.30%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.42 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +2.42 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 976
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
London Liquidity Sniper 是一个针对 XAUUSD（黄金） 的自动化交易信号，专为高流动性时段的快速执行而设计，采用严格的算法规则运行。
所有交易均由程序自动开仓与管理（无人工/主观操作），使用 网格（Grid） 逻辑，并采用 固定 0.01 手 的下单方式，追求更一致的执行体验。
-
品种： XAUUSD（黄金）
-
执行环境： Tickmill + 伦敦 VPS（低延迟）
-
手数： 0.01 手（固定）
-
杠杆： 1:500
-
风格： 网格 / 多次分批管理
建议资金（按风险等级）：
-
最低（高风险）：$10
-
中等：$30
-
更稳健 / 回撤更平滑：$300
风险提示： 网格策略在行情波动或单边趋势中可能出现较大回撤，需要充足的保证金与风险承受能力。实际表现会因市场环境与订阅者设置而不同。
如需参数建议或风险说明，请通过 MQL5 私信联系开发者。
