- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
71
盈利交易:
52 (73.23%)
亏损交易:
19 (26.76%)
最好交易:
22.88 USD
最差交易:
-5.61 USD
毛利:
227.47 USD (16 124 pips)
毛利亏损:
-54.86 USD (5 323 pips)
最大连续赢利:
27 (59.34 USD)
最大连续盈利:
135.81 USD (15)
夏普比率:
0.46
交易活动:
7.14%
最大入金加载:
74.04%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
71
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
8.51
长期交易:
43 (60.56%)
短期交易:
28 (39.44%)
利润因子:
4.15
预期回报:
2.43 USD
平均利润:
4.37 USD
平均损失:
-2.89 USD
最大连续失误:
9 (-20.28 USD)
最大连续亏损:
-20.28 USD (9)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
14.91 USD
最大值:
20.28 USD (6.32%)
相对跌幅:
结余:
7.46% (14.91 USD)
净值:
2.22% (7.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.88 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +59.34 USD
最大连续亏损: -20.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
NO REVENGE
NO FULL MARGIN
NO OVERLOT
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
34%
0
0
USD
USD
307
USD
USD
1
0%
71
73%
7%
4.14
2.43
USD
USD
7%
1:300