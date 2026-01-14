- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
118
盈利交易:
44 (37.28%)
亏损交易:
74 (62.71%)
最好交易:
23.26 USD
最差交易:
-25.00 USD
毛利:
583.74 USD (27 219 pips)
毛利亏损:
-644.85 USD (27 803 pips)
最大连续赢利:
5 (58.17 USD)
最大连续盈利:
59.00 USD (3)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
42.87%
最大入金加载:
30.17%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
119
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
-0.31
长期交易:
54 (45.76%)
短期交易:
64 (54.24%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.52 USD
平均利润:
13.27 USD
平均损失:
-8.71 USD
最大连续失误:
9 (-102.40 USD)
最大连续亏损:
-102.40 USD (9)
每月增长:
-61.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
64.11 USD
最大值:
199.63 USD (84.76%)
相对跌幅:
结余:
84.76% (199.63 USD)
净值:
14.02% (8.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|114
|GBPUSD_MRG
|1
|GBPJPY_MRG
|1
|CHFJPY_MRG
|1
|AUDUSD_MRG
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|-74
|GBPUSD_MRG
|3
|GBPJPY_MRG
|12
|CHFJPY_MRG
|6
|AUDUSD_MRG
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|-1.6K
|GBPUSD_MRG
|99
|GBPJPY_MRG
|626
|CHFJPY_MRG
|335
|AUDUSD_MRG
|-83
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.26 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +58.17 USD
最大连续亏损: -102.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Hi
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-61%
0
0
USD
USD
39
USD
USD
1
0%
118
37%
43%
0.90
-0.52
USD
USD
85%
1:500