交易:
36
盈利交易:
23 (63.88%)
亏损交易:
13 (36.11%)
最好交易:
31.68 USD
最差交易:
-40.20 USD
毛利:
167.42 USD (9 019 pips)
毛利亏损:
-88.08 USD (4 570 pips)
最大连续赢利:
9 (30.63 USD)
最大连续盈利:
54.06 USD (6)
夏普比率:
0.20
交易活动:
11.66%
最大入金加载:
16.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
36
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
1.32
长期交易:
33 (91.67%)
短期交易:
3 (8.33%)
利润因子:
1.90
预期回报:
2.20 USD
平均利润:
7.28 USD
平均损失:
-6.78 USD
最大连续失误:
5 (-23.43 USD)
最大连续亏损:
-60.30 USD (2)
每月增长:
15.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
20.14 USD
最大值:
60.30 USD (11.16%)
相对跌幅:
结余:
11.16% (60.30 USD)
净值:
26.87% (147.36 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|79
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.68 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +30.63 USD
最大连续亏损: -23.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
This signal is based on a disciplined and rule-based trading approach.
• Trades are opened only when clear conditions are met
• Risk management is applied on every trade
• Focus on consistency, not overtrading
• Suitable for traders who prefer steady growth
Important:
Trading involves risk. Please use proper lot size and risk settings according to your balance.
Past performance does not guarantee future results.
