- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
36
盈利交易:
18 (50.00%)
亏损交易:
18 (50.00%)
最好交易:
248.92 USD
最差交易:
-90.30 USD
毛利:
1 336.38 USD (79 052 pips)
毛利亏损:
-656.70 USD (40 220 pips)
最大连续赢利:
4 (149.26 USD)
最大连续盈利:
280.95 USD (2)
夏普比率:
0.28
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.18
长期交易:
31 (86.11%)
短期交易:
5 (13.89%)
利润因子:
2.03
预期回报:
18.88 USD
平均利润:
74.24 USD
平均损失:
-36.48 USD
最大连续失误:
5 (-169.09 USD)
最大连续亏损:
-213.96 USD (3)
每月增长:
384.97%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
60.96 USD
最大值:
213.96 USD (15.24%)
相对跌幅:
结余:
78.27% (169.09 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|NQ100.R
|2

10 20 30 40

10 20 30 40

10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|675
|NQ100.R
|5

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|36K
|NQ100.R
|2.7K

25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K

25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K

25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +248.92 USD
最差交易: -90 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +149.26 USD
最大连续亏损: -169.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real16
|0.00 × 2

ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1

AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4

Darwinex-Live
|0.00 × 1

MTrading-Live
|0.00 × 1

FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1

XM.COM-Real 6
|0.00 × 1

RoboForex-Prime
|0.00 × 3

SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4

CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3

SVSFX-Live
|0.00 × 1

Deltastock-Live
|0.00 × 1

Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2

SFM-Demo
|0.00 × 1

FXOpen-Real1
|0.00 × 2

GO4X-Live
|0.00 × 1

FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1

TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1

QTrade-Server
|0.00 × 1

Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2

MGK-MAIN
|0.00 × 5

AIGroup-Live
|0.00 × 1

ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1

CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1

Exness-Real29
|0.00 × 2
