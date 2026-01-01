信号部分
信号
404

很遗憾，在我们的数据库中没有找到此信号

您请求的信号可能已被删除。然而，其他活动信号和提供商的大量数据库仍然供您使用。选择最合适的一个信号，连接它并使您的程序端自动复制交易。

选择新的信号

您可以检查其他MetaTrader 5 信号：

Daily Gold Sniper
成长
738%
订阅者
29
50
交易
155
赢利
95%
利润因子
2.16
最大 DD
34%
TriumphCFD
成长
1 360%
订阅者
16
35
交易
495
赢利
74%
利润因子
3.49
最大 DD
11%
NoPain MT5
成长
1 669%
订阅者
74
219
交易
5556
赢利
63%
利润因子
1.68
最大 DD
21%
OnlyUJ
成长
307%
订阅者
21
78
交易
466
赢利
48%
利润因子
1.42
最大 DD
17%
MagicGW audcad L
成长
1 826%
订阅者
142
57
交易
1683
赢利
79%
利润因子
5.98
最大 DD
33%
Golden Nuggets
成长
1 077%
订阅者
119
35
交易
759
赢利
79%
利润因子
3.87
最大 DD
21%
SwissBot Gold Guardian
成长
1 835%
订阅者
3
163
交易
655
赢利
78%
利润因子
3.18
最大 DD
38%
Deux ex machina
成长
5 291%
订阅者
2
244
交易
1498
赢利
74%
利润因子
1.86
最大 DD
26%
BreakThrustPro V2
成长
215%
订阅者
18
65
交易
582
赢利
57%
利润因子
1.43
最大 DD
22%
MSC Gold Invest Pro
成长
569%
订阅者
18
135
交易
1265
赢利
78%
利润因子
1.64
最大 DD
26%

没有合适的信号？
选择并订阅
一个2452 可用信号
用于MetaTrader 5

订阅信号时，订阅者须接受所有的执行风险。历史统计无法保证任何未来的盈利能力。