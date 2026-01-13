- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
14 (73.68%)
亏损交易:
5 (26.32%)
最好交易:
15.05 USD
最差交易:
-27.59 USD
毛利:
43.69 USD (43 679 pips)
毛利亏损:
-94.10 USD (94 084 pips)
最大连续赢利:
14 (43.69 USD)
最大连续盈利:
43.69 USD (14)
夏普比率:
-0.36
交易活动:
49.59%
最大入金加载:
269.20%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
-0.54
长期交易:
3 (15.79%)
短期交易:
16 (84.21%)
利润因子:
0.46
预期回报:
-2.65 USD
平均利润:
3.12 USD
平均损失:
-18.82 USD
最大连续失误:
5 (-94.10 USD)
最大连续亏损:
-94.10 USD (5)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
50.41 USD
最大值:
94.10 USD (100.44%)
相对跌幅:
结余:
100.00% (94.10 USD)
净值:
81.71% (76.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.05 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +43.69 USD
最大连续亏损: -94.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
My signal to flip your accounts in a very short time.
