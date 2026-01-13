信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Fat Flipper
Faisal Ammari

Fat Flipper

Faisal Ammari
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
增长自 2026 -100%
Exness-Real38
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
19
盈利交易:
14 (73.68%)
亏损交易:
5 (26.32%)
最好交易:
15.05 USD
最差交易:
-27.59 USD
毛利:
43.69 USD (43 679 pips)
毛利亏损:
-94.10 USD (94 084 pips)
最大连续赢利:
14 (43.69 USD)
最大连续盈利:
43.69 USD (14)
夏普比率:
-0.36
交易活动:
49.59%
最大入金加载:
269.20%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
-0.54
长期交易:
3 (15.79%)
短期交易:
16 (84.21%)
利润因子:
0.46
预期回报:
-2.65 USD
平均利润:
3.12 USD
平均损失:
-18.82 USD
最大连续失误:
5 (-94.10 USD)
最大连续亏损:
-94.10 USD (5)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
50.41 USD
最大值:
94.10 USD (100.44%)
相对跌幅:
结余:
100.00% (94.10 USD)
净值:
81.71% (76.55 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm -50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm -50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.05 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +43.69 USD
最大连续亏损: -94.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

My signal to flip your accounts in a very short time. 
没有评论
2026.01.13 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 16:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 16:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 15:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 14:30
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 14:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 14:30
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.13 13:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 12:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册