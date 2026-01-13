- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
67
盈利交易:
56 (83.58%)
亏损交易:
11 (16.42%)
最好交易:
26.86 USD
最差交易:
-11.70 USD
毛利:
161.92 USD (146 243 pips)
毛利亏损:
-48.75 USD (47 469 pips)
最大连续赢利:
21 (1.10 USD)
最大连续盈利:
50.96 USD (9)
夏普比率:
0.26
交易活动:
18.55%
最大入金加载:
24.12%
最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.85
长期交易:
28 (41.79%)
短期交易:
39 (58.21%)
利润因子:
3.32
预期回报:
1.69 USD
平均利润:
2.89 USD
平均损失:
-4.43 USD
最大连续失误:
3 (-14.91 USD)
最大连续亏损:
-14.91 USD (3)
每月增长:
46.74%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
14.89 USD
最大值:
29.39 USD (2.89%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
4.39% (4.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|42
|XAUUSD
|25
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|15
|XAUUSD
|98
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|598
|XAUUSD
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.86 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1.10 USD
最大连续亏损: -14.91 USD
The strategy trades only Gold, allowing deep market understanding, precise execution, and consistent behavioral modeling of price action.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
100
USD
USD
8
82%
67
83%
19%
3.32
1.69
USD
USD
4%
1:200