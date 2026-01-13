- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
2 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-3.25 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-5.31 USD (5 312 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-4.65
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
53.37%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
1 (50.00%)
短期交易:
1 (50.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-2.66 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-2.66 USD
最大连续失误:
2 (-5.31 USD)
最大连续亏损:
-5.31 USD (2)
每月增长:
-3.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.31 USD
最大值:
5.31 USD (3.02%)
相对跌幅:
结余:
3.02% (5.31 USD)
净值:
0.12% (0.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -5.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
MONTHLY TARGET 3-5%
SOME SWING TRADES
SOME SWING TRADES
没有评论