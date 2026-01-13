信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Slife Gold
Hironori Noguchi

Slife Gold

Hironori Noguchi
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 18%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
23
盈利交易:
16 (69.56%)
亏损交易:
7 (30.43%)
最好交易:
1 452.00 JPY
最差交易:
-914.00 JPY
毛利:
5 591.00 JPY (2 685 pips)
毛利亏损:
-1 947.00 JPY (1 223 pips)
最大连续赢利:
5 (2 571.00 JPY)
最大连续盈利:
2 571.00 JPY (5)
夏普比率:
0.40
交易活动:
90.49%
最大入金加载:
50.12%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
2.02
长期交易:
13 (56.52%)
短期交易:
10 (43.48%)
利润因子:
2.87
预期回报:
158.43 JPY
平均利润:
349.44 JPY
平均损失:
-278.14 JPY
最大连续失误:
3 (-1 807.00 JPY)
最大连续亏损:
-1 807.00 JPY (3)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 JPY
最大值:
1 807.00 JPY (7.34%)
相对跌幅:
结余:
7.34% (1 807.00 JPY)
净值:
21.86% (4 880.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDr 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDr 32
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDr 1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 452.00 JPY
最差交易: -914 JPY
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 571.00 JPY
最大连续亏损: -1 807.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

S-LIFE GOLD EA

本作は私が今までに研究し作成したEAです。

順張り型ナンピン方式です。

爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。

但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。

これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。


標準機能

・曜日毎に稼働時間を設定可能

  標準では以下の様に稼働します。

  月 09:00~27:59

  火/水/木 08:00~27:59

  金 08:00~16:59

・トレーリング機能

・ナンピン幅が自動で変化

・ロット倍率が自動で変化

・ゴトー日対応

他ではない独自のシステム

・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装

・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装


今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。


没有评论
2026.01.13 10:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 10:15
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
