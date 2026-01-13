- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
16 (69.56%)
亏损交易:
7 (30.43%)
最好交易:
1 452.00 JPY
最差交易:
-914.00 JPY
毛利:
5 591.00 JPY (2 685 pips)
毛利亏损:
-1 947.00 JPY (1 223 pips)
最大连续赢利:
5 (2 571.00 JPY)
最大连续盈利:
2 571.00 JPY (5)
夏普比率:
0.40
交易活动:
90.49%
最大入金加载:
50.12%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
2.02
长期交易:
13 (56.52%)
短期交易:
10 (43.48%)
利润因子:
2.87
预期回报:
158.43 JPY
平均利润:
349.44 JPY
平均损失:
-278.14 JPY
最大连续失误:
3 (-1 807.00 JPY)
最大连续亏损:
-1 807.00 JPY (3)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 JPY
最大值:
1 807.00 JPY (7.34%)
相对跌幅:
结余:
7.34% (1 807.00 JPY)
净值:
21.86% (4 880.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|32
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
S-LIFE GOLD EA
本作は私が今までに研究し作成したEAです。
順張り型ナンピン方式です。
爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。
但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。
これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。
標準機能
・曜日毎に稼働時間を設定可能
標準では以下の様に稼働します。
月 09:00~27:59
火/水/木 08:00~27:59
金 08:00~16:59
・トレーリング機能
・ナンピン幅が自動で変化
・ロット倍率が自動で変化
・ゴトー日対応
他ではない独自のシステム
・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装
・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装
今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
24K
JPY
JPY
1
100%
23
69%
90%
2.87
158.43
JPY
JPY
22%
1:500