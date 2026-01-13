- 成长
交易:
2
盈利交易:
1 (50.00%)
亏损交易:
1 (50.00%)
最好交易:
0.90 USD
最差交易:
-0.82 USD
毛利:
0.90 USD (141 pips)
毛利亏损:
-0.82 USD (128 pips)
最大连续赢利:
1 (0.90 USD)
最大连续盈利:
0.90 USD (1)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.03%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.10
长期交易:
2 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
0.90 USD
平均损失:
-0.82 USD
最大连续失误:
1 (-0.82 USD)
最大连续亏损:
-0.82 USD (1)
每月增长:
0.17%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.82 USD
最大值:
0.82 USD (1.70%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
9.31% (4.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDJPY
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 入金加载
最好交易: +0.90 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +0.90 USD
最大连续亏损: -0.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
48
USD
USD
1
0%
2
50%
100%
1.09
0.04
USD
USD
9%
1:500