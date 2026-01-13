信号部分
信号 / MetaTrader 5 / KarthiPersonalAUDJPY
Sivakumar Subbaiya

KarthiPersonalAUDJPY

Sivakumar Subbaiya
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2026 0%
OctaFX-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2
盈利交易:
1 (50.00%)
亏损交易:
1 (50.00%)
最好交易:
2.99 USD
最差交易:
-2.93 USD
毛利:
2.99 USD (156 pips)
毛利亏损:
-2.93 USD (153 pips)
最大连续赢利:
1 (2.99 USD)
最大连续盈利:
2.99 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.23%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.02
长期交易:
2 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
2.99 USD
平均损失:
-2.93 USD
最大连续失误:
1 (-2.93 USD)
最大连续亏损:
-2.93 USD (1)
每月增长:
0.07%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.93 USD
最大值:
2.93 USD (3.26%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
15.00% (13.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDJPY 2
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDJPY 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDJPY 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.99 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.99 USD
最大连续亏损: -2.93 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OctaFX-Real
1.60 × 10
FBS-Real
4.00 × 2
Swissquote-Server
5.00 × 8
RoboForex-MetaTrader 5
7.00 × 1
XM.COM-MT5
8.18 × 11
2026.01.13 10:29
Share of trading days is too low
2026.01.13 09:15
No swaps are charged on the signal account
2026.01.13 09:15
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 09:15
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 09:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
KarthiPersonalAUDJPY
每月99 USD
0%
0
0
USD
90
USD
1
0%
2
50%
100%
1.02
0.03
USD
15%
1:500
