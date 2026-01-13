- 成长
交易:
2
盈利交易:
1 (50.00%)
亏损交易:
1 (50.00%)
最好交易:
2.99 USD
最差交易:
-2.93 USD
毛利:
2.99 USD (156 pips)
毛利亏损:
-2.93 USD (153 pips)
最大连续赢利:
1 (2.99 USD)
最大连续盈利:
2.99 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.23%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.02
长期交易:
2 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
2.99 USD
平均损失:
-2.93 USD
最大连续失误:
1 (-2.93 USD)
最大连续亏损:
-2.93 USD (1)
每月增长:
0.07%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.93 USD
最大值:
2.93 USD (3.26%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
15.00% (13.51 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDJPY
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDJPY
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
最好交易: +2.99 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.99 USD
最大连续亏损: -2.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
