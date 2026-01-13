- 成长
交易:
46
盈利交易:
35 (76.08%)
亏损交易:
11 (23.91%)
最好交易:
12.47 CHF
最差交易:
-2.45 CHF
毛利:
66.99 CHF (13 746 pips)
毛利亏损:
-13.47 CHF (3 912 pips)
最大连续赢利:
18 (36.52 CHF)
最大连续盈利:
36.52 CHF (18)
夏普比率:
0.50
交易活动:
15.45%
最大入金加载:
113.66%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
5.75
长期交易:
19 (41.30%)
短期交易:
27 (58.70%)
利润因子:
4.97
预期回报:
1.16 CHF
平均利润:
1.91 CHF
平均损失:
-1.22 CHF
最大连续失误:
7 (-8.76 CHF)
最大连续亏损:
-8.76 CHF (7)
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
0.30 CHF
最大值:
9.30 CHF (7.58%)
相对跌幅:
结余:
7.21% (8.85 CHF)
净值:
12.75% (15.99 CHF)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|35
|GER40
|8
|US30
|2
|US100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|54
|GER40
|1
|US30
|1
|US100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|4.2K
|GER40
|-200
|US30
|5.7K
|US100
|140
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Microtrading Gold and Indices
