信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FPMMCT
Thomas Gerd Kuenzel

FPMMCT

Thomas Gerd Kuenzel
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 54%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
46
盈利交易:
35 (76.08%)
亏损交易:
11 (23.91%)
最好交易:
12.47 CHF
最差交易:
-2.45 CHF
毛利:
66.99 CHF (13 746 pips)
毛利亏损:
-13.47 CHF (3 912 pips)
最大连续赢利:
18 (36.52 CHF)
最大连续盈利:
36.52 CHF (18)
夏普比率:
0.50
交易活动:
15.45%
最大入金加载:
113.66%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
5.75
长期交易:
19 (41.30%)
短期交易:
27 (58.70%)
利润因子:
4.97
预期回报:
1.16 CHF
平均利润:
1.91 CHF
平均损失:
-1.22 CHF
最大连续失误:
7 (-8.76 CHF)
最大连续亏损:
-8.76 CHF (7)
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
0.30 CHF
最大值:
9.30 CHF (7.58%)
相对跌幅:
结余:
7.21% (8.85 CHF)
净值:
12.75% (15.99 CHF)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.r 35
GER40 8
US30 2
US100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.r 54
GER40 1
US30 1
US100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.r 4.2K
GER40 -200
US30 5.7K
US100 140
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.47 CHF
最差交易: -2 CHF
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +36.52 CHF
最大连续亏损: -8.76 CHF

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Microtrading Gold and Indices
没有评论
2026.01.13 10:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 10:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 10:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2026.01.13 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
