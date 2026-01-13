- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
25 (89.28%)
亏损交易:
3 (10.71%)
最好交易:
72.49 USD
最差交易:
-45.00 USD
毛利:
486.93 USD (110 366 pips)
毛利亏损:
-103.02 USD (28 842 pips)
最大连续赢利:
15 (333.51 USD)
最大连续盈利:
333.51 USD (15)
夏普比率:
0.55
交易活动:
96.29%
最大入金加载:
14.69%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
32
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
5.91
长期交易:
8 (28.57%)
短期交易:
20 (71.43%)
利润因子:
4.73
预期回报:
13.71 USD
平均利润:
19.48 USD
平均损失:
-34.34 USD
最大连续失误:
2 (-63.17 USD)
最大连续亏损:
-63.17 USD (2)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.66 USD
最大值:
64.93 USD (15.11%)
相对跌幅:
结余:
14.86% (63.83 USD)
净值:
13.42% (96.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|385
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +72.49 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +333.51 USD
最大连续亏损: -63.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Consistency is the key to success.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
114%
0
0
USD
USD
721
USD
USD
1
0%
28
89%
96%
4.72
13.71
USD
USD
15%
1:500