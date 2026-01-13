- 成长
交易:
4
盈利交易:
3 (75.00%)
亏损交易:
1 (25.00%)
最好交易:
80.00 USD
最差交易:
-60.59 USD
毛利:
121.68 USD (8 167 pips)
毛利亏损:
-60.59 USD (3 003 pips)
最大连续赢利:
3 (121.68 USD)
最大连续盈利:
121.68 USD (3)
夏普比率:
0.70
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.01
长期交易:
4 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.01
预期回报:
15.27 USD
平均利润:
40.56 USD
平均损失:
-60.59 USD
最大连续失误:
1 (-60.59 USD)
最大连续亏损:
-60.59 USD (1)
每月增长:
474.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
60.59 USD (35.26%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +80.00 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +121.68 USD
最大连续亏损: -60.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
