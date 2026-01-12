- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
396
盈利交易:
277 (69.94%)
亏损交易:
119 (30.05%)
最好交易:
93.98 USD
最差交易:
-99.16 USD
毛利:
1 505.08 USD (461 309 pips)
毛利亏损:
-1 250.86 USD (398 362 pips)
最大连续赢利:
36 (158.34 USD)
最大连续盈利:
158.34 USD (36)
夏普比率:
0.06
交易活动:
14.02%
最大入金加载:
179.58%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
398
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
1.36
长期交易:
224 (56.57%)
短期交易:
172 (43.43%)
利润因子:
1.20
预期回报:
0.64 USD
平均利润:
5.43 USD
平均损失:
-10.51 USD
最大连续失误:
17 (-110.89 USD)
最大连续亏损:
-186.29 USD (4)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
25.86 USD
最大值:
186.29 USD (34.08%)
相对跌幅:
结余:
34.08% (186.29 USD)
净值:
56.40% (98.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|396
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|254
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|63K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real16
|3.09 × 223
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|15.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
