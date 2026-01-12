- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
16.44 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
58.77 EUR (867 pips)
毛利亏损:
0.00 EUR
最大连续赢利:
9 (58.77 EUR)
最大连续盈利:
58.77 EUR (9)
夏普比率:
1.18
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.00
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
n/a
预期回报:
6.53 EUR
平均利润:
6.53 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
0.66%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.00 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|3
|EURGBP+
|1
|AUDNZD+
|1
|AUDCAD+
|1
|GBPCAD+
|1
|GBPJPY+
|1
|CADJPY+
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD+
|19
|EURGBP+
|0
|AUDNZD+
|5
|AUDCAD+
|9
|GBPCAD+
|8
|GBPJPY+
|7
|CADJPY+
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD+
|202
|EURGBP+
|24
|AUDNZD+
|107
|AUDCAD+
|132
|GBPCAD+
|82
|GBPJPY+
|159
|CADJPY+
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.44 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +58.77 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR
Carefully selected entries, in favor of the main trend, on pullbacks, with careful price averaging and careful risk management
