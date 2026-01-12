信号部分
Cristian Fernandez Montanuy

Save

Cristian Fernandez Montanuy
9
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
16.44 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
58.77 EUR (867 pips)
毛利亏损:
0.00 EUR
最大连续赢利:
9 (58.77 EUR)
最大连续盈利:
58.77 EUR (9)
夏普比率:
1.18
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.00
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
n/a
预期回报:
6.53 EUR
平均利润:
6.53 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
0.66%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.00 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD+ 3
EURGBP+ 1
AUDNZD+ 1
AUDCAD+ 1
GBPCAD+ 1
GBPJPY+ 1
CADJPY+ 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD+ 19
EURGBP+ 0
AUDNZD+ 5
AUDCAD+ 9
GBPCAD+ 8
GBPJPY+ 7
CADJPY+ 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD+ 202
EURGBP+ 24
AUDNZD+ 107
AUDCAD+ 132
GBPCAD+ 82
GBPJPY+ 159
CADJPY+ 161
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • 入金加载
  • 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Carefully selected entries, in favor of the main trend, on pullbacks, with careful price averaging and careful risk management
2026.01.12 20:05
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 5% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 20:05
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
