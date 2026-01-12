- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.14 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
0.14 USD (24 pips)
毛利亏损:
-0.03 USD
最大连续赢利:
1 (0.14 USD)
最大连续盈利:
0.14 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
55.71%
最大入金加载:
2.72%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.50
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.67
预期回报:
0.14 USD
平均利润:
0.14 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
0.02 USD (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.54% (0.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD
|0
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.52 × 52
|
OANDA-Live-1
|4.79 × 14
|
BabilFinancial-LIVE
|5.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|6.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|8.49 × 128
|
Exness-MT5Real5
|9.16 × 96
|
FBS-Real
|9.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|12.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|17.00 × 1
|
Weltrade-Real
|24.90 × 10
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
0
0%
1
100%
56%
4.66
0.14
USD
USD
2%
1:500