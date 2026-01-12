信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Pobeda
Eduard Dzhanaev

Pobeda

Eduard Dzhanaev
0条评论
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 0%
RoboForex-ECN
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.14 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
0.14 USD (24 pips)
毛利亏损:
-0.03 USD
最大连续赢利:
1 (0.14 USD)
最大连续盈利:
0.14 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
55.71%
最大入金加载:
2.72%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.50
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.67
预期回报:
0.14 USD
平均利润:
0.14 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
0.02 USD (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.54% (0.77 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD 1
1
1
1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD 0
1
1
1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.14 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +0.14 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 12
RoboForex-ECN
0.52 × 52
OANDA-Live-1
4.79 × 14
BabilFinancial-LIVE
5.00 × 1
StriforLLC-Live
6.00 × 1
FXCC1-Trade
8.00 × 1
RoboForex-Pro
8.49 × 128
Exness-MT5Real5
9.16 × 96
FBS-Real
9.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
12.00 × 1
VantageInternational-Live 10
17.00 × 1
Weltrade-Real
24.90 × 10
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.12 15:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Pobeda
每月30 USD
0%
0
0
USD
50
USD
0
0%
1
100%
56%
4.66
0.14
USD
2%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载