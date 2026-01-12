信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Eliezer keinan
0条评论
104
0 / 0 USD
增长自 2024 53%
AAAFx-FX-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 466
盈利交易:
847 (57.77%)
亏损交易:
619 (42.22%)
最好交易:
240.04 USD
最差交易:
-117.66 USD
毛利:
4 813.49 USD (220 195 pips)
毛利亏损:
-3 384.59 USD (198 651 pips)
最大连续赢利:
128 (431.73 USD)
最大连续盈利:
431.73 USD (128)
夏普比率:
0.07
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
67
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.76
长期交易:
838 (57.16%)
短期交易:
628 (42.84%)
利润因子:
1.42
预期回报:
0.97 USD
平均利润:
5.68 USD
平均损失:
-5.47 USD
最大连续失误:
28 (-57.41 USD)
最大连续亏损:
-214.53 USD (6)
每月增长:
265.69%
年度预测:
3 223.66%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
31.40 USD
最大值:
811.99 USD (59.23%)
相对跌幅:
结余:
99.96% (811.99 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.m 1260
US30.m 58
NAS100.m 57
GBPJPY 44
USOilSpot.m 18
EURUSD 12
GBPUSD 8
GBPAUD 4
EURJPY 1
USDCHF 1
XAUUSD 1
CHFJPY 1
BTCUSD.m 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.m 1.7K
US30.m -93
NAS100.m -160
GBPJPY -88
USOilSpot.m 51
EURUSD 2
GBPUSD 27
GBPAUD -8
EURJPY 0
USDCHF -2
XAUUSD -1
CHFJPY -13
BTCUSD.m -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.m 40K
US30.m -5.7K
NAS100.m -11K
GBPJPY -3.3K
USOilSpot.m 2.4K
EURUSD -7
GBPUSD 510
GBPAUD -160
EURJPY -8
USDCHF -130
XAUUSD -65
CHFJPY -995
BTCUSD.m 193
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +240.04 USD
最差交易: -118 USD
最大连续赢利: 128
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +431.73 USD
最大连续亏损: -57.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AAAFx-FX-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-01
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.04 × 26
ICMarkets-Live16
0.19 × 26
Tickmill-Live09
0.58 × 19
Coinexx-Live
0.59 × 17
RoboForex-ECN-2
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.83 × 6
MocazFinancial-Live
1.00 × 12
ScopeMarkets-Live
1.00 × 2
GlobePro-REAL
1.00 × 16
FXChoice-Pro Live
3.22 × 90
SwissquoteLtd-Live
3.67 × 12
Pepperstone-Edge05
3.84 × 19
FxPro.com-Real05
5.76 × 226
ICMarketsSC-Live24
6.00 × 4
VantageFXInternational-Live 4
6.71 × 14
XMGlobal-Real 41
6.75 × 12
EightcapLtd-Real-4
6.91 × 81
BDSwissGlobal-Real01
9.00 × 1
FBS-Real-6
20.00 × 1
I’ve been trading for over 15 years and specialize mainly in gold trading. My strategy is based on the daily/weekly trend and I typically take short trades that usually last a few hours. Trading is done manually, and I achieve above-average returns. For the launch, the price will be $45 per month for the next two months.


没有评论
2026.01.12 13:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 725 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 13:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 13:58
A large drawdown may occur on the account again
