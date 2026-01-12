- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 466
盈利交易:
847 (57.77%)
亏损交易:
619 (42.22%)
最好交易:
240.04 USD
最差交易:
-117.66 USD
毛利:
4 813.49 USD (220 195 pips)
毛利亏损:
-3 384.59 USD (198 651 pips)
最大连续赢利:
128 (431.73 USD)
最大连续盈利:
431.73 USD (128)
夏普比率:
0.07
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
67
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.76
长期交易:
838 (57.16%)
短期交易:
628 (42.84%)
利润因子:
1.42
预期回报:
0.97 USD
平均利润:
5.68 USD
平均损失:
-5.47 USD
最大连续失误:
28 (-57.41 USD)
最大连续亏损:
-214.53 USD (6)
每月增长:
265.69%
年度预测:
3 223.66%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
31.40 USD
最大值:
811.99 USD (59.23%)
相对跌幅:
结余:
99.96% (811.99 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|1260
|US30.m
|58
|NAS100.m
|57
|GBPJPY
|44
|USOilSpot.m
|18
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|8
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|1
|CHFJPY
|1
|BTCUSD.m
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|1.7K
|US30.m
|-93
|NAS100.m
|-160
|GBPJPY
|-88
|USOilSpot.m
|51
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|27
|GBPAUD
|-8
|EURJPY
|0
|USDCHF
|-2
|XAUUSD
|-1
|CHFJPY
|-13
|BTCUSD.m
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|40K
|US30.m
|-5.7K
|NAS100.m
|-11K
|GBPJPY
|-3.3K
|USOilSpot.m
|2.4K
|EURUSD
|-7
|GBPUSD
|510
|GBPAUD
|-160
|EURJPY
|-8
|USDCHF
|-130
|XAUUSD
|-65
|CHFJPY
|-995
|BTCUSD.m
|193
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +240.04 USD
最差交易: -118 USD
最大连续赢利: 128
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +431.73 USD
最大连续亏损: -57.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AAAFx-FX-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.04 × 26
|
ICMarkets-Live16
|0.19 × 26
|
Tickmill-Live09
|0.58 × 19
|
Coinexx-Live
|0.59 × 17
|
RoboForex-ECN-2
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.83 × 6
|
MocazFinancial-Live
|1.00 × 12
|
ScopeMarkets-Live
|1.00 × 2
|
GlobePro-REAL
|1.00 × 16
|
FXChoice-Pro Live
|3.22 × 90
|
SwissquoteLtd-Live
|3.67 × 12
|
Pepperstone-Edge05
|3.84 × 19
|
FxPro.com-Real05
|5.76 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|6.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 4
|6.71 × 14
|
XMGlobal-Real 41
|6.75 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|6.91 × 81
|
BDSwissGlobal-Real01
|9.00 × 1
|
FBS-Real-6
|20.00 × 1
I’ve been trading for over 15 years and specialize mainly in gold trading. My strategy is based on the daily/weekly trend and I typically take short trades that usually last a few hours. Trading is done manually, and I achieve above-average returns. For the launch, the price will be $45 per month for the next two months.
