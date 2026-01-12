- 成长
交易:
20
盈利交易:
6 (30.00%)
亏损交易:
14 (70.00%)
最好交易:
20.65 USD
最差交易:
-24.60 USD
毛利:
38.54 USD (2 199 pips)
毛利亏损:
-89.34 USD (5 424 pips)
最大连续赢利:
4 (31.49 USD)
最大连续盈利:
31.49 USD (4)
夏普比率:
-0.38
交易活动:
66.67%
最大入金加载:
179.44%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
33
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
-0.60
长期交易:
9 (45.00%)
短期交易:
11 (55.00%)
利润因子:
0.43
预期回报:
-2.54 USD
平均利润:
6.42 USD
平均损失:
-6.38 USD
最大连续失误:
13 (-83.38 USD)
最大连续亏损:
-83.38 USD (13)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
50.80 USD
最大值:
84.70 USD (63.73%)
相对跌幅:
结余:
63.65% (85.36 USD)
净值:
27.24% (13.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|16
|GBPUSD.r
|2
|EURUSD.r
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|-34
|GBPUSD.r
|-10
|EURUSD.r
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|-2.9K
|GBPUSD.r
|-196
|EURUSD.r
|-109
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
最好交易: +20.65 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +31.49 USD
最大连续亏损: -83.38 USD
黄金和主要外汇货币
没有评论
