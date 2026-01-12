信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Golden days
Mariia Shelest

Golden days

Mariia Shelest
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 38 USD per 
增长自 2026 -51%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
20
盈利交易:
6 (30.00%)
亏损交易:
14 (70.00%)
最好交易:
20.65 USD
最差交易:
-24.60 USD
毛利:
38.54 USD (2 199 pips)
毛利亏损:
-89.34 USD (5 424 pips)
最大连续赢利:
4 (31.49 USD)
最大连续盈利:
31.49 USD (4)
夏普比率:
-0.38
交易活动:
66.67%
最大入金加载:
179.44%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
33
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
-0.60
长期交易:
9 (45.00%)
短期交易:
11 (55.00%)
利润因子:
0.43
预期回报:
-2.54 USD
平均利润:
6.42 USD
平均损失:
-6.38 USD
最大连续失误:
13 (-83.38 USD)
最大连续亏损:
-83.38 USD (13)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
50.80 USD
最大值:
84.70 USD (63.73%)
相对跌幅:
结余:
63.65% (85.36 USD)
净值:
27.24% (13.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.r 16
GBPUSD.r 2
EURUSD.r 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.r -34
GBPUSD.r -10
EURUSD.r -6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.r -2.9K
GBPUSD.r -196
EURUSD.r -109
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.65 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +31.49 USD
最大连续亏损: -83.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

黄金和主要外汇货币
没有评论
2026.01.12 12:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 12:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 11:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 11:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
