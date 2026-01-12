- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
10 (35.71%)
亏损交易:
18 (64.29%)
最好交易:
21.32 USD
最差交易:
-99.34 USD
毛利:
61.13 USD (6 269 pips)
毛利亏损:
-161.27 USD (6 221 pips)
最大连续赢利:
3 (10.08 USD)
最大连续盈利:
24.48 USD (2)
夏普比率:
-0.21
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.80%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.96
长期交易:
16 (57.14%)
短期交易:
12 (42.86%)
利润因子:
0.38
预期回报:
-3.58 USD
平均利润:
6.11 USD
平均损失:
-8.96 USD
最大连续失误:
4 (-19.65 USD)
最大连续亏损:
-102.20 USD (3)
每月增长:
-99.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
104.70 USD
最大值:
104.70 USD (104.70%)
相对跌幅:
结余:
99.42% (104.70 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|EURUSD
|3
|Archived
|1
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4
|EURUSD
|-4
|Archived
|-99
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|797
|EURUSD
|-397
|Archived
|-290
|USDJPY
|-50
|GBPUSD
|-12
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.32 USD
最差交易: -99 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +10.08 USD
最大连续亏损: -19.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-99%
0
0
USD
USD
82
USD
USD
28
0%
28
35%
100%
0.37
-3.58
USD
USD
99%
1:500