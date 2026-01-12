- 成长
交易:
17
盈利交易:
16 (94.11%)
亏损交易:
1 (5.88%)
最好交易:
6.25 USD
最差交易:
-10.68 USD
毛利:
37.05 USD (3 759 pips)
毛利亏损:
-11.52 USD (1 064 pips)
最大连续赢利:
14 (33.87 USD)
最大连续盈利:
33.87 USD (14)
夏普比率:
0.46
交易活动:
47.95%
最大入金加载:
85.37%
最近交易:
25 几分钟前
每周交易:
20
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
2.36
长期交易:
16 (94.12%)
短期交易:
1 (5.88%)
利润因子:
3.22
预期回报:
1.50 USD
平均利润:
2.32 USD
平均损失:
-11.52 USD
最大连续失误:
1 (-10.68 USD)
最大连续亏损:
-10.68 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.70 USD
最大值:
10.80 USD (5.32%)
相对跌幅:
结余:
5.28% (10.72 USD)
净值:
27.98% (63.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
最好交易: +6.25 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +33.87 USD
最大连续亏损: -10.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29522
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 192
