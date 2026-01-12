- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
72
盈利交易:
13 (18.05%)
亏损交易:
59 (81.94%)
最好交易:
263.50 USD
最差交易:
-107.50 USD
毛利:
559.00 USD (1 116 pips)
毛利亏损:
-2 938.35 USD (6 859 pips)
最大连续赢利:
2 (384.00 USD)
最大连续盈利:
384.00 USD (2)
夏普比率:
-0.64
交易活动:
60.24%
最大入金加载:
106.31%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
74
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.95
长期交易:
4 (5.56%)
短期交易:
68 (94.44%)
利润因子:
0.19
预期回报:
-33.05 USD
平均利润:
43.00 USD
平均损失:
-49.80 USD
最大连续失误:
27 (-1 440.10 USD)
最大连续亏损:
-1 440.10 USD (27)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 379.35 USD
最大值:
2 499.10 USD (95.39%)
相对跌幅:
结余:
95.39% (2 499.10 USD)
净值:
4.18% (46.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|-2.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|-5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +263.50 USD
最差交易: -108 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 27
最大连续盈利: +384.00 USD
最大连续亏损: -1 440.10 USD
