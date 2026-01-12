- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
144
盈利交易:
113 (78.47%)
亏损交易:
31 (21.53%)
最好交易:
26.52 USD
最差交易:
-59.29 USD
毛利:
233.09 USD (23 705 pips)
毛利亏损:
-274.35 USD (26 701 pips)
最大连续赢利:
23 (33.36 USD)
最大连续盈利:
33.41 USD (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
34.17%
最大入金加载:
45.96%
最近交易:
37 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
-0.50
长期交易:
51 (35.42%)
短期交易:
93 (64.58%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-0.29 USD
平均利润:
2.06 USD
平均损失:
-8.85 USD
最大连续失误:
2 (-39.40 USD)
最大连续亏损:
-59.29 USD (1)
每月增长:
-74.71%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
46.85 USD
最大值:
83.16 USD (101.96%)
相对跌幅:
结余:
81.12% (83.16 USD)
净值:
3.44% (7.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.52 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +33.36 USD
最大连续亏损: -39.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-72%
0
0
USD
USD
10
USD
USD
12
0%
144
78%
34%
0.84
-0.29
USD
USD
81%
1:100