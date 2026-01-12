信号部分
信号 / MetaTrader 4 / RISE FALL
Ahmad Junair

RISE FALL

Ahmad Junair
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 10%
JustMarkets-Live6
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2
盈利交易:
1 (50.00%)
亏损交易:
1 (50.00%)
最好交易:
8.07 USD
最差交易:
-1.97 USD
毛利:
8.07 USD (268 pips)
毛利亏损:
-1.97 USD (196 pips)
最大连续赢利:
1 (8.07 USD)
最大连续盈利:
8.07 USD (1)
夏普比率:
0.65
交易活动:
72.35%
最大入金加载:
259.76%
最近交易:
22 几分钟前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.10
长期交易:
2 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.10
预期回报:
3.05 USD
平均利润:
8.07 USD
平均损失:
-1.97 USD
最大连续失误:
1 (-1.97 USD)
最大连续亏损:
-1.97 USD (1)
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.97 USD (2.89%)
相对跌幅:
结余:
2.89% (1.97 USD)
净值:
76.52% (45.91 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.m 2
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.m 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.m 72
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.07 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.07 USD
最大连续亏损: -1.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 JustMarkets-Live6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Rise Fall Gold
没有评论
2026.01.12 06:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 06:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 05:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 04:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 04:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 04:19
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 04:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.12 04:19
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
RISE FALL
每月30 USD
10%
0
0
USD
66
USD
1
50%
2
50%
72%
4.09
3.05
USD
77%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载