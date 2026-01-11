- 成长
交易:
34
盈利交易:
26 (76.47%)
亏损交易:
8 (23.53%)
最好交易:
64.44 USD
最差交易:
-17.37 USD
毛利:
472.68 USD (38 822 pips)
毛利亏损:
-88.96 USD (8 844 pips)
最大连续赢利:
11 (85.18 USD)
最大连续盈利:
372.71 USD (10)
夏普比率:
0.53
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
22.53%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
6.01
长期交易:
26 (76.47%)
短期交易:
8 (23.53%)
利润因子:
5.31
预期回报:
11.29 USD
平均利润:
18.18 USD
平均损失:
-11.12 USD
最大连续失误:
3 (-50.05 USD)
最大连续亏损:
-50.05 USD (3)
每月增长:
57.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
63.88 USD
最大值:
63.88 USD (9.64%)
相对跌幅:
结余:
9.64% (63.88 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDp
|384
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDp
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +64.44 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +85.18 USD
最大连续亏损: -50.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
