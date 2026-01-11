- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
366
盈利交易:
249 (68.03%)
亏损交易:
117 (31.97%)
最好交易:
13.89 USD
最差交易:
-34.03 USD
毛利:
418.61 USD (40 256 pips)
毛利亏损:
-502.07 USD (46 449 pips)
最大连续赢利:
15 (22.34 USD)
最大连续盈利:
37.18 USD (7)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
40.39%
最大入金加载:
43.21%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
366
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-0.66
长期交易:
185 (50.55%)
短期交易:
181 (49.45%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-0.23 USD
平均利润:
1.68 USD
平均损失:
-4.29 USD
最大连续失误:
7 (-13.13 USD)
最大连续亏损:
-34.03 USD (1)
每月增长:
-56.58%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
100.18 USD
最大值:
125.63 USD (100.14%)
相对跌幅:
结余:
68.00% (125.71 USD)
净值:
5.32% (10.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|366
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|-83
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|-6.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Manika Absolute Resolve Live Signal
GOLD Only
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-57%
0
0
USD
USD
190
USD
USD
1
88%
366
68%
40%
0.83
-0.23
USD
USD
68%
1:100