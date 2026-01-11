- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
17 (80.95%)
亏损交易:
4 (19.05%)
最好交易:
32.12 USD
最差交易:
-8.35 USD
毛利:
118.21 USD (103 309 pips)
毛利亏损:
-25.35 USD (25 354 pips)
最大连续赢利:
16 (117.67 USD)
最大连续盈利:
117.67 USD (16)
夏普比率:
0.39
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
5.46
长期交易:
5 (23.81%)
短期交易:
16 (76.19%)
利润因子:
4.66
预期回报:
4.42 USD
平均利润:
6.95 USD
平均损失:
-6.34 USD
最大连续失误:
3 (-17.00 USD)
最大连续亏损:
-17.00 USD (3)
每月增长:
93.07%
算法交易:
33%
结余跌幅:
绝对:
7.81 USD
最大值:
17.00 USD (8.11%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|91
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|201
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.12 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +117.67 USD
最大连续亏损: -17.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|87.00 × 1
iron discipline!
没有评论