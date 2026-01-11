信号部分
信号 / MetaTrader 5 / P THAI CAPITAL
Nguyen Hong Thai Pham

P THAI CAPITAL

Nguyen Hong Thai Pham
0条评论
2
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
21
盈利交易:
17 (80.95%)
亏损交易:
4 (19.05%)
最好交易:
32.12 USD
最差交易:
-8.35 USD
毛利:
118.21 USD (103 309 pips)
毛利亏损:
-25.35 USD (25 354 pips)
最大连续赢利:
16 (117.67 USD)
最大连续盈利:
117.67 USD (16)
夏普比率:
0.39
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
5.46
长期交易:
5 (23.81%)
短期交易:
16 (76.19%)
利润因子:
4.66
预期回报:
4.42 USD
平均利润:
6.95 USD
平均损失:
-6.34 USD
最大连续失误:
3 (-17.00 USD)
最大连续亏损:
-17.00 USD (3)
每月增长:
93.07%
算法交易:
33%
结余跌幅:
绝对:
7.81 USD
最大值:
17.00 USD (8.11%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 14
EURUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 91
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 78K
EURUSD 201
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +32.12 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +117.67 USD
最大连续亏损: -17.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
VantageInternational-Live 14
87.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
iron discipline!


没有评论
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册