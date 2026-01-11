- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
35
盈利交易:
26 (74.28%)
亏损交易:
9 (25.71%)
最好交易:
59.80 USD
最差交易:
-25.75 USD
毛利:
271.04 USD (10 002 pips)
毛利亏损:
-115.85 USD (2 575 pips)
最大连续赢利:
7 (113.09 USD)
最大连续盈利:
113.09 USD (7)
夏普比率:
0.28
交易活动:
3.97%
最大入金加载:
30.70%
最近交易:
20 几分钟前
每周交易:
35
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
4.21
长期交易:
29 (82.86%)
短期交易:
6 (17.14%)
利润因子:
2.34
预期回报:
4.43 USD
平均利润:
10.42 USD
平均损失:
-12.87 USD
最大连续失误:
2 (-36.41 USD)
最大连续亏损:
-36.41 USD (2)
每月增长:
21.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.68 USD
最大值:
36.85 USD (4.68%)
相对跌幅:
结余:
4.83% (36.41 USD)
净值:
1.99% (15.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|US30
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|95
|US30
|60
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.4K
|US30
|6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.80 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +113.09 USD
最大连续亏损: -36.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
📈 高端量化交易信号：追求稳定收益与精准风控
本系统专注于高流动性资产：黄金 (XAUUSD)、原油 (XTIUSD) 及主流股指。我们采用精密的供需区 (Supply/Demand) 技术策略，配合多周期深度分析（从 H4 到 M15），旨在精准捕捉高概率的入场机会。
执行核心在于结合市场背景进行精准操作，确保每一个入场点都经过严格筛选。本系统追求高盈亏比 (Reward-to-Risk)，并在达标后迅速止盈离场，通过极短的持仓时间将市场风险降至最低。我们坚持纪律化交易，杜绝任何情绪化干扰。
📊 核心交易参数：
-
交易品种： US30 (道指)、XAUUSD (黄金)、XTIUSD (原油)
-
风控保障： 最大回撤严格控制在 10% 以内
-
盈利目标： 每月稳健增长 5% - 10%
-
安全承诺： 严禁马丁格尔 (No Martingale)、不锁仓 (No Hedging)、拒绝情绪化交易
-
入金建议： 最低 $500 或以上
-
杠杆要求： 建议 500 倍或以上 (MT4)
💡 专家建议： 为获得最佳的执行效果与极低点差，强烈建议使用 ICMarkets “Raw Spread” (裸点) 账户！
