信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ProNick KP
Kanong Paliphatrangkura

ProNick KP

Kanong Paliphatrangkura
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 125 USD per 
增长自 2026 22%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
35
盈利交易:
26 (74.28%)
亏损交易:
9 (25.71%)
最好交易:
59.80 USD
最差交易:
-25.75 USD
毛利:
271.04 USD (10 002 pips)
毛利亏损:
-115.85 USD (2 575 pips)
最大连续赢利:
7 (113.09 USD)
最大连续盈利:
113.09 USD (7)
夏普比率:
0.28
交易活动:
3.97%
最大入金加载:
30.70%
最近交易:
20 几分钟前
每周交易:
35
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
4.21
长期交易:
29 (82.86%)
短期交易:
6 (17.14%)
利润因子:
2.34
预期回报:
4.43 USD
平均利润:
10.42 USD
平均损失:
-12.87 USD
最大连续失误:
2 (-36.41 USD)
最大连续亏损:
-36.41 USD (2)
每月增长:
21.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.68 USD
最大值:
36.85 USD (4.68%)
相对跌幅:
结余:
4.83% (36.41 USD)
净值:
1.99% (15.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 34
US30 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 95
US30 60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 1.4K
US30 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +59.80 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +113.09 USD
最大连续亏损: -36.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
📈 高端量化交易信号：追求稳定收益与精准风控

本系统专注于高流动性资产：黄金 (XAUUSD)、原油 (XTIUSD) 及主流股指。我们采用精密的供需区 (Supply/Demand) 技术策略，配合多周期深度分析（从 H4 到 M15），旨在精准捕捉高概率的入场机会。

执行核心在于结合市场背景进行精准操作，确保每一个入场点都经过严格筛选。本系统追求高盈亏比 (Reward-to-Risk)，并在达标后迅速止盈离场，通过极短的持仓时间将市场风险降至最低。我们坚持纪律化交易，杜绝任何情绪化干扰。

📊 核心交易参数：

  • 交易品种： US30 (道指)、XAUUSD (黄金)、XTIUSD (原油)

  • 风控保障： 最大回撤严格控制在 10% 以内

  • 盈利目标： 每月稳健增长 5% - 10%

  • 安全承诺： 严禁马丁格尔 (No Martingale)、不锁仓 (No Hedging)、拒绝情绪化交易

  • 入金建议： 最低 $500 或以上

  • 杠杆要求： 建议 500 倍或以上 (MT4)

💡 专家建议： 为获得最佳的执行效果与极低点差，强烈建议使用 ICMarkets “Raw Spread” (裸点) 账户！

没有评论
2026.01.13 09:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 12:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 11:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 10:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 05:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 05:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.11 15:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 15:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 15:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
