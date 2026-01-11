- 成长
交易:
23
盈利交易:
11 (47.82%)
亏损交易:
12 (52.17%)
最好交易:
1.51 EUR
最差交易:
-1.42 EUR
毛利:
9.47 EUR (85 550 pips)
毛利亏损:
-7.55 EUR (66 400 pips)
最大连续赢利:
5 (2.52 EUR)
最大连续盈利:
4.71 EUR (4)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
120.25%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.45
长期交易:
15 (65.22%)
短期交易:
8 (34.78%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.08 EUR
平均利润:
0.86 EUR
平均损失:
-0.63 EUR
最大连续失误:
6 (-4.24 EUR)
最大连续亏损:
-4.24 EUR (6)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.24 EUR
最大值:
4.24 EUR (42.40%)
相对跌幅:
结余:
42.40% (4.24 EUR)
净值:
45.72% (5.45 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.51 EUR
最差交易: -1 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +2.52 EUR
最大连续亏损: -4.24 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 62
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Exness-MT5Real33
|0.41 × 49
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
没有评论
